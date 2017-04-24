Почти 300 тыс. украинцев прошлого года получили бесплатную правовую помощь

"В прошлом году к нам обратились и получили бесплатную правовую помощь 275 тыс. клиентов, в том числе 34 тыс. граждан получили помощь в суде, 30% клиентов - это ветераны войны и, прежде всего, участники АТО", - сказал А.Вишневский.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 году эта цифра была около 10%.

А.Вишневский отметил, что в отличие от предыдущих лет, теперь системой предоставления бесплатной правовой помощи может воспользоваться большее количество лиц, благодаря тому, что "повышен порог малообеспеченности, поскольку закон 2011 года не совсем справедливо определял эту черту".

Как сообщал УНН, около 8 млн украинцев могут воспользоваться бесплатной правовой помощью.