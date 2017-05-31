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Майже 300 неповнолітніх позбавлені волі в Україні - Мін'юст

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. В установах пенітенціарної системи України утримується 294 неповнолітні особи. Про це УНН повідомили у прес-службі заступника міністра юстиції України Денис Чернишов.

Майже 300 неповнолітніх позбавлені волі в Україні - Мін'юст

"В установах пенітенціарної системи утримується 294 неповнолітні особи (20 дівчат). 80% з цієї кількості раніше відбували покарання без позбавлення волі. 130 осіб з-поміж засуджених виховувалися в неповних сім'ях", - повідомив він.

Зі слів Д.Чернишова, з початку року пенітенціарні установи поповнилися 49 особами, троє з яких раніше вже відбували покарання в місцях позбавлення волі. Серед 49 новоприбулих є і 3 дівчини.

"75% неповнолітніх позбавлені волі за крадіжку, грабіж і розбій (163:36:24 відповідно). За вбивство відбуває покарання 21 людина, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень - 7 осіб, ще 7 осіб - за зґвалтування", - додав він.

Також він повідомив, що станом на перший квартал 2017 року на обліку в органах пробації перебуває 1526 осіб (102 дівчини), 20% з них - ще не виповнилося 16 років, 80% - вік від 16 до 18 років. "Більше 1000 осіб притягнуто до відповідальності за тяжкі злочини, стільки ж осіб виховувалися в неповних сім'ях, сім'ях без батьків або в неблагонадійних сім'ях", - повідомив заступник міністра.

У 2016 році, за його даними, через органи пробації пройшло 4304 особи, повторні правопорушення вчинили 110 осіб, що становить близько 2,5%.

"З 1 січня 2018 року почнуть діяти пробаційні програми, які будуть затверджені у визначеному законодавством порядку", - зауважив він.

Нагадаємо, підлітків, які відібрали у підприємця 1 тис. дол. США, затримали у Львові.

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