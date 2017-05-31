Почти 300 несовершеннолетних лишены свободы в Украине - Минюст

"В учреждениях пенитенциарной системы содержится 294 несовершеннолетние лица (20 девушек). 80% из этого количества ранее отбывали наказание без лишения свободы. 130 человек из числа осужденных воспитывались в неполных семьях", - сообщил он.

По словам Д.Чернышова, с начала года пенитенциарные учреждения пополнились 49 лицами, трое из которых ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы. Среди 49 новоприбывших есть и 3 девушки.

"75% несовершеннолетних лишены свободы за кражу, грабеж и разбой (163:36:24 соответственно). За убийство отбывает наказание 21 человек, за нанесение тяжких телесных повреждений - 7 человек, еще 7 человек - за изнасилование", - добавил он.

Также он сообщил, что по состоянию на первый квартал 2017 года на учете в органах пробации находится 1526 человек (102 девушки), 20% из них - еще не исполнилось 16 лет, 80% - возраст от 16 до 18 лет. "Более 1000 человек привлечены к ответственности за тяжкие преступления, столько же человек воспитывались в неполных семьях, семьях без родителей или в неблагополучных семьях", - сообщил замминистра.

В 2016 году, по его данным, через органы пробации прошло 4304 человека, повторные правонарушения совершили 110 человек, что составляет около 2,5%.

"С 1 января 2018 года начнут действовать пробационные программы, которые будут утверждены в установленном законодательством порядке", - отметил он.

Напомним, подростков, которые отобрали у предпринимателя 1 тыс. долл. США, задержали во Львове.