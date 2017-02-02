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Майже 30 дітей планують евакуювати з Авдіївки - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Авдіївці наразі здійснюється підготовка до евакуації 29 дітей, яких планують перевезти до Святогірська Донецької області. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

“Здійснюється підготовка до евакуації з міста 29 дітей до м. Святогірськ Донецької області”, — повідомили у ДСНС.

Теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі — 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря — 15-17 градусів тепла.

Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення забезпечуються електроенергією від 11 генераторів ДСНС.

Також повідомляється, що функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 4500 осіб. Забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 10 градусів морозу.

Як повідомляв УНН, 2 лютого в Авдіївка відкрилася школа № 7, там відновився навчальний процес.

Також повідомлялося, що з Авдіївки евакуйовано 149 осіб ( з них 77 дітей).

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

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