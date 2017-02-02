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Почти 30 детей планируют эвакуировать из Авдеевки - ГосЧС

Почти 30 детей планируют эвакуировать из Авдеевки - ГосЧС

Киев • УНН

 • 8352 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Авдеевке в настоящее время осуществляется подготовка к эвакуации 29 детей, которых планируют перевезти в Святогорск Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

"Осуществляется подготовка к эвакуации из города 29 детей в г. Святогорск Донецкой области", - сообщили в ГосЧС.

Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15-17 градусов тепла.

Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГосЧС.

Также сообщается, что функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось более 4500 человек. Обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 10 градусов мороза.

Как сообщал УНН, 2 февраля в Авдеевке открылась школа № 7, там восстановился учебный процесс.

Также сообщалось, что из Авдеевки эвакуированы 149 человек (из них 77 детей).

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало беспокойство в ЕССШАВеликобритании, КанадеСЕ, ПАСЕНАТО. Состоялось экстренное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.

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