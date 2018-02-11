Майже 3 тисячі росіян приїхали до України на постійне проживання у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Минулого року з Російської Федерації до України іммігрували 2 776 росіян. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстатистики, у 2017 році до України прибули на постійне місце проживання 2 776 осіб. Ще 2 152 росіян приїхали в Україну на роботу.
Раніше повідомлялось, що у 2017 році до Російської Федерації виїхало 4 376 423 українців, із них з метою службової поїздки - 28 177, організованого туризму - 1 257, з приватною поїздкою - 4 346 989.
Нагадаємо, якщо Польща почне виносити реальні судові вироки “за пропаганду бандерівської ідеології” і напруга у відносинах між українцями та поляками наростатиме, українці просто змінять напрямок своєї трудової міграції та покинуть Польщу.