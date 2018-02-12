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Майже 230 диких кабанів знищили на Закарпатті через АЧС

Майже 230 диких кабанів знищили на Закарпатті через АЧС

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У рамках моніторингу випадків АЧС на Закарпатті було здійснено відстріл вже 227 особин диких кабанів. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Рейди з депопуляції диких кабанів через виявлені випадки АЧС проводяться в області з 15 липня 2017 року.

“Загалом за цей період було проведено відстріл 227 диких кабанів, у 16 тварин лабораторними дослідженнями підтверджено АЧС — 9 випадків минулого року і 7 вже у 2018 році”, — повідомила УНН речниця Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова.

Наразі на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та у зв’язку з виявленням нових випадків АЧС у Тячівському, Хустському та Мукачівському районах Закарпатті було вирішено продовжити роботу з депопуляції диких кабанів. Це має запобігти розповсюдженню хвороби серед тварин.
Окрім того, в області вирішено дозволяти використовувати туші впольованих диких кабанів лише після отримання негативних результатів лабораторних досліджень щодо АЧС. Загалом же, за даними таксації 2017 року, чисельність диких кабанів на Закарпатті становить 3541 тварина.

Як раніше повідомляв УНН, через виявлення АЧС на Закарпатті у мисливських угіддях почали відстріл диких кабанів.

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