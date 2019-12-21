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Майже 165 млн грн непродуктивно використано через довгу ліквідацію судів у 2018 році

Майже 165 млн грн непродуктивно використано через довгу ліквідацію судів у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Через тривалу процедуру ліквідації судів у 2018 році непродуктивно використано майже 165 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

"Так, судді ліквідованих судів, які фактично не здійснюють правосуддя, отримали суддівську винагороду в сумі понад 82,3 млн грн, а їх помічники, які не виконують свої обов’язки, – зарплату на загальну суму понад 13,3 млн гривень. Аудитори переконані, що подальше тривале реформування Верховного Суду тягне за собою ризики продовження тенденції неефективного використання бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Загалом з державного бюджету протягом 2018 – 9 місяців 2019 року були виділені асигнування за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним Судом" у розмірі понад 2,7 млрд гривень. Ця сума забезпечила потребу у фінансових ресурсах для виконання Верховним Судом визначених законодавством повноважень.

"У Рахунковій палаті наголошують, що розпочаті процеси ліквідації Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України не можуть бути завершені, оскільки не вирішено питання переведення чи звільнення 58 суддів судів, які ліквідовуються, за умови забезпечення їх незалежності та конституційних прав. Ці питання віднесено до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначається в повідомленні.

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Також, аудитори виявили, що Верховний Суд України не передав матеріальні цінності Верховному Суду, зокрема не переданий 71 транспортний засіб. Автівки мають незадовільний стан, тривалий час не експлуатуються та через відсутність номерних знаків, ключів і документів, та не можуть використовуватись Верховним Судом за призначенням.

"Крім того, Верховний Суд України не передав Верховному Суду комп’ютерну техніку, який змушений був її закуповувати впродовж 2018 – 9 місяців 2019 року. Тільки на закупівлю засобів інформатизації Верховний Суд у 2018 році витратив 26 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Аудитом також виявлено, що з 54 результативних показників бюджетної програми за 2018 рік не виконані повною мірою 44. Зокрема, через неукомплектованість суддівського корпусу у 2018 році результативний показник якості "Частка розглянутих Верховним Судом справ і матеріалів у їх загальній кількості" виконано на 55,2 відсотка. Кількість нерозглянутих матеріалів накопичується, терміни їх розгляду збільшуються, зростає додаткове навантаження на суддів. Станом на 1 жовтня 2019 року не розглянуто понад 60 тисяч процесуальних звернень та справ.

Нагадаємо, за повідомленнями Рахункової палати розпочато 107 кримінальних проваджень.

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