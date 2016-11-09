Майже 14 тис. нетверезих водіїв зупинили патрулі за три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Патрульна поліція України запротоколювала майже 14 тисяч випадків водіння у нетверезому вигляді за останні три місяці. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції України на своїй сторінці у сторінці у Facebook, передає УНН.
Цьогоріч за статистикою Патрульної поліції України за період з 1 серпня до 31 жовтня включно, кількість складених адміністративних матеріалів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування у стані сп’яніння) становить 13 тисяч 768 всього в Україні.
А в управлінні патрульної поліції міста Києва ця цифра становить 2 тисячі 681.
Як повідомляв УНН, у Херсоні патрульні зупинили п'яного водія таксі.