Почти 14 тыс. нетрезвых водителей остановили патрули за три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Патрульная полиция Украины запротоколировала почти 14 тысяч случаев вождения в нетрезвом виде за последние три месяца. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в странице в Facebook, передает УНН.
В этом году по статистике Патрульной полиции Украины за период с 1 августа до 31 октября включительно, количество составленных административных материалов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление в состоянии опьянения) составляет 13 тысяч 768 всего в Украине.
А в управлении патрульной полиции города Киева эта цифра составляет 2 тысячи 681.
Как сообщал УНН, в Херсоне патрульные остановили пьяного водителя такси.