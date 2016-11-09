Почти 14 тыс. нетрезвых водителей остановили патрули за три месяца

В этом году по статистике Патрульной полиции Украины за период с 1 августа до 31 октября включительно, количество составленных административных материалов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление в состоянии опьянения) составляет 13 тысяч 768 всего в Украине.

А в управлении патрульной полиции города Киева эта цифра составляет 2 тысячи 681.

Как сообщал УНН, в Херсоне патрульные остановили пьяного водителя такси.