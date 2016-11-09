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15 марта, 19:03 • 112442 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158739 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133185 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126049 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104154 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100553 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Почти 14 тыс. нетрезвых водителей остановили патрули за три месяца

Почти 14 тыс. нетрезвых водителей остановили патрули за три месяца

Киев • УНН

 • 9067 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Патрульная полиция Украины запротоколировала почти 14 тысяч случаев вождения в нетрезвом виде за последние три месяца. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в странице в Facebook, передает УНН.

В этом году по статистике Патрульной полиции Украины за период с 1 августа до 31 октября включительно, количество составленных административных материалов по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление в состоянии опьянения) составляет 13 тысяч 768 всего в Украине.

А в управлении патрульной полиции города Киева эта цифра составляет 2 тысячи 681.

Как сообщал УНН, в Херсоне патрульные остановили пьяного водителя такси.

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