Майже 103 тис. військових пройшли лікування в медзакладах ЗСУ торік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулого року в закладах охорони здоров’я Збройних сил України стаціонарне лікування пройшло понад 166,5 тисяч осіб, із яких майже 103 тисячі - військовослужбовці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Минулого року в закладах охорони здоров’я Збройних сил України стаціонарне лікування пройшло понад 166,5 тисяч осіб, із яких майже 103 тисячі військовослужбовці. Зокрема, на стаціонарному лікування перебувало близько 29,5 тисяч учасників антитерористичної операції. Реабілітаційне лікування у санаторно-курортних закладах Міноборони пройшли 1 190 військовослужбовців", - сказав він.
За період з початку проведення АТО військовим частинам і підрозділам ЗСУ видано 467 одиниць медичної і санітарної техніки. Триває підготовка до використання за призначенням ще 130 одиниць медтехніки, додав речник МОУ.
З його слів, за минулий тиждень фахівці військово-медичної та санітарно-епіодемілогічної служб Міністерства оборони України перевірили 5 військових частин в місцях постійної дислокації та один навчальний центр. Військові медики обстежили 14 обєктів харчування, де провели 388 санітарно-бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень, 263 дослідження проб харчових продуктів і готової їжі, а також 618 лабораторних досліджень якості питної води, зауважив Д.Гуцуляк.
Він також повідомив, наразі на лікуванні та контролі у закладах охорони здоровя Міністерства оборони України перебуває 92 військовослужбовці ЗСУ, поранені під час антитерористичної операції. 13 військовослужбовців проходить лікування закордоном, 17 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах ЗСУ.
Нагадаємо, С.Полторак прозвітував про підготовку ЗСУ до бойових завдань в зоні АТО минулого року.