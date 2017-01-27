Почти 103 тыс. военных прошли лечение в медучреждениях ВСУ в прошлом году

"В прошлом году в учреждениях здравоохранения Вооруженных сил Украины стационарное лечение прошло более 166,5 тысяч человек, из которых почти 103 тысячи военнослужащих. В частности, на стационарном лечении находилось около 29,5 тысяч участников антитеррористической операции. Реабилитационное лечение в санаторно-курортных заведениях Минобороны прошли 1190 военнослужащих ", - сказал он.

За период с начала проведения АТО военным частям и подразделениям ВСУ выдано 467 единиц медицинской и санитарной техники. Продолжается подготовка к использованию по назначению еще 130 единиц медтехники, добавил представитель МОУ.

По его словам, за прошедшую неделю специалисты военно-медицинской и санитарно- эпидемиологической служб Министерства обороны Украины проверили 5 военных частей в местах постоянной дислокации и один учебный центр. Военные медики обследовали 14 объектов питания, где провели 388 санитарно-бактериологических и санитарно-гигиенических исследований, 263 исследования проб пищевых продуктов и готовой пищи, а также 618 лабораторных исследований качества питьевой воды, заметил Д.Гуцуляк.

Он также сообщил, в настоящее время на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 92 военнослужащих ВСУ, раненные во время антитеррористической операции. 13 военнослужащих проходит лечение за рубежом, 17 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.

Напомним, С.Полторак отчитался о подготовке ВСУ к боевым задач в зоне АТО в прошлом году .