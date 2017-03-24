Майже 10 млрд грн акцизного податку у 2017-му році сплатили виробники алкоголю і тютюну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Платники податків України протягом січня-лютого 2017 року сплатили до Державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів в сумі 9 млрд 954,7 млн грн. Про це повідомляє ДФС, передає УНН.
Варто зазначити, що у порівнянні із січнем-лютим 2015 року, надходження до Державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів зросли на 47,6%.
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Додамо, що загалом станом на 1 березня 2017 року фактичні надходження податків і зборів до Зведеного бюджету України становлять 90 млрд 213,6 млн грн, з них 62 млрд 668,2 млн грн, або 69,5% – до Державного бюджету.
Нагадаємо, Україна у лютому скоротила виробництво горілки майже на третину.
Також нагадаємо, за словами І.Товкача, уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв. Натомість, тіньовий ринок алкоголю, - розквітає.