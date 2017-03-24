Почти 10 млрд грн акцизного налога в 2017 году уплатили производители алкоголя и табака
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Налогоплательщики Украины в январе-феврале 2017 года уплатили в Государственный бюджет акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 9 млрд 954,7 млн. грн. Об этом сообщает ГФС, передает УНН.
Стоит отметить, что по сравнению с январем-февралем 2015 года, поступления в бюджет акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров выросли на 47,6%.
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Добавим, что в целом по состоянию на 1 марта 2017 года фактические поступления налогов и сборов в Сводный бюджет Украины составляют 90 млрд 213,6 млн. грн, из них 62 млрд 668,2 млн. грн, или 69,5% - в Государственный бюджет.
Напомним, Украина в феврале сократила производство водки почти на треть.
Также напомним, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков . Зато теневой рынок алкоголя, - расцветает.