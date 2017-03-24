Почти 10 млрд грн акцизного налога в 2017 году уплатили производители алкоголя и табака

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52740 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108085 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123475 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182676 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133115 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126581 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106613 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Почти 10 млрд грн акцизного налога в 2017 году уплатили производители алкоголя и табака

Почти 10 млрд грн акцизного налога в 2017 году уплатили производители алкоголя и табака

Киев  •  УНН

 • 10739 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Налогоплательщики Украины в январе-феврале 2017 года уплатили в Государственный бюджет акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 9 млрд 954,7 млн. грн. Об этом сообщает ГФС, передает УНН.

Стоит отметить, что по сравнению с январем-февралем 2015 года, поступления в бюджет акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров выросли на 47,6%.

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Добавим, что в целом по состоянию на 1 марта 2017 года фактические поступления налогов и сборов в Сводный бюджет Украины составляют 90 млрд 213,6 млн. грн, из них 62 млрд 668,2 млн. грн, или 69,5% - в Государственный бюджет.

Напомним, Украина в феврале сократила производство водки почти на треть.

Также напомним, по словам И.Товкача, правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков . Зато теневой рынок алкоголя, - расцветает.

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