Маємо бути обережними: експерт відповів, чи є Ердоган справжнім союзником України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Україна має з обережністю підходити до питань позиції Туреччини щодо незапровадження санкцій проти росії, а також допомоги та підтримки російської економіки. Таку думку висловив журналісту УНН військовий експерт Олександр Мусієнко.
Цитата
“Ми точно маємо з обережністю підходити до питань турецької позиції щодо незапровадження санкцій проти росії, щодо допомоги і підтримки російської економіки. Багато російських компаній переїхали саме в Туреччину. Тобто, в наших інтересах, все ж таки, щоб Туреччина максимально дистанціювалась від росії і не ставала для них, вибачте, такою своєрідною “рятівною гаванню” для багатьох бізнесів, де вони можуть використати, щоб обходити санкції”, - зазначив Мусієнко.
Деталі
На його думку, Туреччина та її лідер Реджеп Таїп Ердоган були і залишаються українськими партнерами у питаннях економіки, військово-технічного співробітництва, невизнання анексії Криму, а також підтримки територіальної цілісності України.
Водночас у питаннях, які стосуються стосунків з росією та російсько-української війни – в України має бути своя тверда і міцна позиція, від якої вона не відступить, навіть з партнерами, вважає експерт.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час тристоронньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського, турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша не йшлося про схиляння до будь-яких поступок на користь росії.
Кулеба зазначив, що між Зеленським, Ердоганом та Гуттерішем є взаєморозуміння.