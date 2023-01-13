Має в 2-2,5 рази більше осколків, ніж радянська: в “Укроборонпромі” розповіли про переваги української 82-мм міни

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“Це осколкова міна, яку використовує наша артилерія під час ведення бою з мінометів. Ми збільшили кількість смертоносних осоколків, які ця міна спроможна продукувати під час взриву. Тобто, якщо йдеться про штатну міну радянського зразку, то нам вдалося збільшити кількість осколків у 2-2,5 рази”, — повідомила Сад.

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Так під час випробувань 82-мм міни на щитовій мішені на відстані 5 м від вибуху було нараховано близько 360 осколків, в той час як радянська має 198 осколків. Кращі результати, в порівнянні з радянською, удосконалена модель показала і з відстані 15 м.

“Це говорить про те, що міна, яка призначена для ураження живої сили, передусім йдеться про піхоту, матиме кращий ефект. Ворог отримуватиме наші „подарунки“ частіше, ніж це могла би робити штатна радянська міна”, — резюмувала Сад.

Нагадаємо

Державний концерн “Укроборонпром” налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.