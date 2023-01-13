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Має в 2-2,5 рази більше осколків, ніж радянська: в “Укроборонпромі” розповіли про переваги української 82-мм міни

Київ • УНН

 • 635491 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. На відміну від міни радянського зразка, вдосконалена “Укроборонпромом” 82-мм міна має 2-2,5 рази більше смертоносних осколків, а значить ураження ворожої піхоти матиме кращий ефект. Про на брифінгу повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад, передає УНН.

Має в 2-2,5 рази більше осколків, ніж радянська: в “Укроборонпромі” розповіли про переваги української 82-мм міни

Цитата

“Це осколкова міна, яку використовує наша артилерія під час ведення бою з мінометів. Ми збільшили кількість смертоносних осоколків, які ця міна спроможна продукувати під час взриву. Тобто, якщо йдеться про штатну міну радянського зразку, то нам вдалося збільшити кількість осколків у 2-2,5 рази”, — повідомила Сад.

Деталі

Так під час випробувань 82-мм міни на щитовій мішені на відстані 5 м від вибуху було нараховано близько 360 осколків, в той час як радянська має 198 осколків. Кращі результати, в порівнянні з радянською, удосконалена модель показала і з відстані 15 м.

“Це говорить про те, що міна, яка призначена для ураження живої сили, передусім йдеться про піхоту, матиме кращий ефект. Ворог отримуватиме наші „подарунки“ частіше, ніж це могла би робити штатна радянська міна”, — резюмувала Сад.

Нагадаємо

Державний концерн “Укроборонпром” налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

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