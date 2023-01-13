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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Имеет в 2-2,5 раза больше осколков, чем советская: в "Укроборонпроме" рассказали о преимуществах украинской 82-мм мины

Киев • УНН

 • 635491 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В отличие от мины советского образца, усовершенствованная “Укроборонпромом” 82-мм мина имеет в 2-2,5 раза больше смертоносных осколков, а значит поражение вражеской пехоты будет иметь лучший эффект. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь государственного концерна “Укроборонпром” Наталья Сад, передает УНН.

Имеет в 2-2,5 раза больше осколков, чем советская: в "Укроборонпроме" рассказали о преимуществах украинской 82-мм мины

Цитата

“Это осколочная мина, которую использует наша артиллерия при ведении боя из минометов. Мы увеличили количество смертоносных осколков, которые эта мина способна продуцировать при взрыве. То есть, если речь идет о штатной мине советского образца, то нам удалось увеличить количество осколков в 2-2,5 раза”, — сообщила Сад.

Детали

Так во время испытаний 82-мм мины на щитовой мишени на расстоянии 5 м от взрыва было насчитано около 360 осколков, в то время как советская имеет 198 осколков. Лучшие результаты, в сравнении с советской, усовершенствованная модель показала и с расстояния 15 м.

“Это говорит о том, что мина, которая предназначена для поражения живой силы, прежде всего речь идет о пехоте, будет иметь лучший эффект. Враг будет получать наши „подарки“ чаще, чем это могла бы делать штатная советская мина”, — резюмировала Сад.

Напомним

Государственный концерн “Укроборонпром” наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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