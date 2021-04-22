Майбутня кандидатура глави місії України при НАТО погоджена Зеленським

Цитата

“Майбутня кандидатура глави місії при НАТО погоджена Президентом України. Після того, як ця кандидатура пройде відповідні процедури clearence (мова йде про рівень доступу — ред.) в штаб-квартирі НАТО — безумовно, Президент України підпише указ і ви дізнаєтесь про цю кандидатуру”, — сказав Жовква.

Деталі

Як зазначив замглави ОПУ, це буде “достойний, високопрофесійний дипломат”.

Довідково

Останнім очільником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. У серпні 2019 року його було призначено міністром закордонних справ України.

До сих пір місію очолює в.о. Глави — Георгій Толкачов.