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Майбутня кандидатура глави місії України при НАТО погоджена Зеленським

Майбутня кандидатура глави місії України при НАТО погоджена Зеленським

Київ • УНН

 • 15697 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Майбутня кандидатура глави місії України при НАТО погоджена Президентом Володимиром Зеленським. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Майбутня кандидатура глави місії при НАТО погоджена Президентом України. Після того, як ця кандидатура пройде відповідні процедури clearence (мова йде про рівень доступу — ред.) в штаб-квартирі НАТО — безумовно, Президент України підпише указ і ви дізнаєтесь про цю кандидатуру”, — сказав Жовква.

Деталі

Як зазначив замглави ОПУ, це буде “достойний, високопрофесійний дипломат”.

Довідково

Останнім очільником місії України при НАТО був Вадим Пристайко. У серпні 2019 року його було призначено міністром закордонних справ України.

До сих пір місію очолює в.о. Глави — Георгій Толкачов.

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