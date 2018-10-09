Майбутній суперник "Динамо" в ЛЄ завдав поразки учаснику Ліги чемпіонів

Відкрити рахунок у зустрічі вдалося гостям. Після подачі з кутового від Хатема Бен Арфи захисник Дамьєн Да Сілва з-під ніг гравця “монегасків” вдало пробив у сітку воріт. Вже у додатковий час до тайму гравець господарів Раджі отримав вилучення через удар рукою по голові опоненту.

Швидкий випад “Монако” на 49 хвилині завершив ударом під дальню штангу капітан та бомбардир клубу Радамель Фалькао. Перемогу гостям приніс постріл із-за меж карної зони під ближню стійку у виконанні екс-футболіста “ПСЖ”, “Ньюкасла”, “Марселя” та “Ліону” — Хатем Бен Арфа — 1:2.

Зауважимо, що “Монако” після серії провалів — 3 поразки поспіль, з 6-ма очками знаходиться на 18-й сходинці в зоні вильоту, попри те, що виступає у груповій стадії ЛЧ. “Ренн” з 11-ма балами на 11-му місці.

Крім того додамо, у третьому турі групової стадії Ліги Європи 25-го жовтня “Ренн” прийматиме київське “Динамо”.