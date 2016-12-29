Майбутній Генсек ООН має намір якнайшвидше зустрітися з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Майбутній Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сказав, що хоче зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом "якомога швидше" і є "вмотивованим встановити конструктивний діалог з новою адміністрацією" президента США, передає УНН з посиланням на Deutsch Welle.
"У моїх інтересах однозначно є зустрітися з ним (Трампом - ред.) якомога швидше. США не лише головний донор ООН, але й базовий елемент у її діяльності", - сказав А.Гутерріш.
Раніше у відповідь на резолюцію ООН щодо ізраїльських поселень Дональд Трамп розкритикував організацію, заявивши, що вона "не використовує свій потенціал і є лише клубом для приємного проведення часу". Інавгурація Д.Трампа має відбутися 20 січня 2017 року. Антоніу Гутерріш стане Генсеком ООН з 1 січня.
Крім того, А.Гутерріш прокоментував ситуацію в Сирії, назвавши тамтешню війну "раковою пухлиною міжнародного масштабу".
Він зазначив, що конфлікт у Сирії призвів не лише до "страждань сирійського народу", але і до "жорстоких реакцій", які можуть спричинити теракти в інших країнах. За словами А.Гутерріша, війна в Сирії залишається "глобальною загрозою" для світу.
Майбутній Генсек ООН також висловив сподівання, що США та Росія зможуть подолати свої розбіжності у питанні Сирії та посприяти якнайшвидшому завершенню війни.