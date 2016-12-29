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Будущий Генсек ООН намерен как можно скорее встретиться с Д.Трампом

Будущий Генсек ООН намерен как можно скорее встретиться с Д.Трампом

Киев • УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Будущий Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал, что хочет встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" и "установить конструктивный диалог с новой администрацией" президента США, передает УНН со ссылкой на Deutsch Welle.

"В моих интересах однозначно встретиться с ним (Д.Трампом - ред.) как можно скорее. США не только главный донор ООН, но и базовый элемент в ее деятельности", - сказал А.Гутерриш.

Ранее в ответ на резолюцию ООН относительно израильских поселений Дональд Трамп раскритиковал организацию, заявив, что она "не использует свой потенциал и является лишь клубом для приятного времяпрепровождения". Инаугурация Д.Трампа должна состояться 20 января 2017 года. А.Гутерриш станет Генсеком ООН с 1 января.

Кроме того, А.Гутерриш прокомментировал ситуацию в Сирии, назвав тамошнюю войну "раковой опухолью международного масштаба".

Он отметил, что конфликт в Сирии привел не только к "страданиям сирийского народа", но и к "жестоким реакциям", которые могут повлечь теракты в других странах. По словам А.Гутерриша, война в Сирии остается "глобальной угрозой" для мира.

Будущий Генсек ООН также выразил надежду, что США и Россия смогут преодолеть свои разногласия в вопросе Сирии и посодействовать скорейшему завершению войны.

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