Будущий Генсек ООН намерен как можно скорее встретиться с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Будущий Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал, что хочет встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" и "установить конструктивный диалог с новой администрацией" президента США, передает УНН со ссылкой на Deutsch Welle.
"В моих интересах однозначно встретиться с ним (Д.Трампом - ред.) как можно скорее. США не только главный донор ООН, но и базовый элемент в ее деятельности", - сказал А.Гутерриш.
Ранее в ответ на резолюцию ООН относительно израильских поселений Дональд Трамп раскритиковал организацию, заявив, что она "не использует свой потенциал и является лишь клубом для приятного времяпрепровождения". Инаугурация Д.Трампа должна состояться 20 января 2017 года. А.Гутерриш станет Генсеком ООН с 1 января.
Кроме того, А.Гутерриш прокомментировал ситуацию в Сирии, назвав тамошнюю войну "раковой опухолью международного масштаба".
Он отметил, что конфликт в Сирии привел не только к "страданиям сирийского народа", но и к "жестоким реакциям", которые могут повлечь теракты в других странах. По словам А.Гутерриша, война в Сирии остается "глобальной угрозой" для мира.
Будущий Генсек ООН также выразил надежду, что США и Россия смогут преодолеть свои разногласия в вопросе Сирии и посодействовать скорейшему завершению войны.