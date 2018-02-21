Матіос: за час бойових дій затримано 11 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Від початку бойових дій на Донбасі українські військові спецслужби затримали 11 росіян. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу “112 Україна”, інформує УНН.
“Військові спецслужби затримали за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, з них — троє кадрових військовослужбовців. Стосовно всіх до суду були скеровані обвинувальні акти і визначені вироки”, — повідомив Матіос.
Він зазначив, що за різні періоди війни, контингент російських військових на Донбасі складав від трьох до шістнадцяти тисяч осіб.
“У період Іловайської трагедії максимальний контингент російської військової присутності становив кілька тактично-батальйонних груп, загальною кількістю близько 16 тисяч осіб”, — додав Матіос.
В той же час він пояснив, що затримано лише 11 росіян через те, що Україна не веде наступальну війну.
Як повідомляв УНН, на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу налічується загалом до 40 тис. бойовиків.