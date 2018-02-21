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Матиос: за время боевых действий задержаны 11 россиян

Матиос: за время боевых действий задержаны 11 россиян

Киев  •  УНН

 • 12686 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. С начала боевых действий на Донбассе украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала “112 Украина”, информирует УНН.

“Военные спецслужбы задержали при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, из них — трое кадровых военнослужащих. В отношении всех в суд были направлены обвинительные акты и определены приговоры”, - сообщил Матиос.

Он отметил, что за различные периоды войны, контингент российских военных на Донбассе составлял от трех до шестнадцати тысяч человек.

“В период Иловайской трагедии максимальный контингент российского военного присутствия составлял несколько тактико-батальонных групп, общей численностью около 16 тысяч человек”, — добавил Матиос.

В то же время он пояснил, что задержаны лишь 11 россиян из-за того, что Украина не ведет наступательную войну.

Как сообщал УНН, на временно неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается в среднем до 40 тыс. боевиков.

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