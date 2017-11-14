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Матіос вважає реальним запуск ДБР через три місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Запуск роботи Державного бюро розслідувань через три місяці є реальною справою. Про це заявив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос під час співбесіди для зайняття керівної посади у ДБР, передає кореспондент УНН.

"Реально до запуску і до набору людей - 1 лютого, максимум 15 лютого почнеться набір людей... Реально запустити ДБР, до початку роботи і до видачі електронних ключів внесення відомостей до ЄРДР, через три місяці. Я це точно знаю, точно гарантую, тому що я знаю, що треба робити. Я це пройшов, будуючи військову прокуратуру... В мене є досвід пройти і не наступити уже на ті граблі, з якими стикнеться будь-хто, хто з цим не стикався", - зазначив А.Матіос у відповідь на запитання, скільки часу потрібно для того, щоби ДБР почало функціонувати згідно з законом.

Нагадаємо, А.Матіос заявив, що зміни до КПК заблокують розслідування загибелі українських військових під час АТО.

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