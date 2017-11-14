Матиос считает реальным запуск ГБР через три месяца

"Реально к запуску и к набору людей - 1 февраля, максимум 15 февраля начнется набор людей... Реально запустить ГБР, до начала работы и до выдачи электронных ключей внесения сведений в ЕРДР, через три месяца. Я это точно знаю, точно гарантирую, потому что я знаю, что надо делать. Я это прошел, строя военную прокуратуру... У меня есть опыт пройти и не наступить уже на те грабли, с которыми столкнется любой, кто с этим не сталкивался", - отметил А. Матиос в ответ на вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы ГБР начало функционировать по закону.

Напомним, А.Матиос заявил, что изменения в УПК заблокируют расследование гибели украинских военных во время АТО.