Матиос считает реальным запуск ГБР через три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Запуск работы Государственного бюро расследований через три месяца является реальным. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время собеседования для занятия руководящей должности в ГБР, передает корреспондент УНН.
"Реально к запуску и к набору людей - 1 февраля, максимум 15 февраля начнется набор людей... Реально запустить ГБР, до начала работы и до выдачи электронных ключей внесения сведений в ЕРДР, через три месяца. Я это точно знаю, точно гарантирую, потому что я знаю, что надо делать. Я это прошел, строя военную прокуратуру... У меня есть опыт пройти и не наступить уже на те грабли, с которыми столкнется любой, кто с этим не сталкивался", - отметил А. Матиос в ответ на вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы ГБР начало функционировать по закону.
Напомним, А.Матиос заявил, что изменения в УПК заблокируют расследование гибели украинских военных во время АТО.