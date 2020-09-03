Матіос прокоментував заяви про можливе призначення його Генпрокурором: гумові качки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Адвокат, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос відреагував на заяви про нібито бажання Офісу Президента призначити його на посаду Генерального прокурора, яку наразі обіймає Ірина Венедіктова, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Матіоса.
"ГУМОВІ КАЧКИ!)
Чув про цю, начебто хитру, "політтехнологічну качку". Знаю, звідки вона злетіла та з чиєю допомогою.
Точно знаю - або її хтось з мисливців зіб'є на закуску, або вона десь у очереті іншої калюжі сяде.
А можливо, качка взагалі гумова! На ім‘я Додік!;))" - написав Матіос.
Він додав, що пропозицій обійняти посаду Генпрокурора йому не надходило, але були інші пропозиції.
"Чесно! Мені такі пропозиції точно не надходили...
Були інші! Але подивимось, як вони злетять!" - написав Матіос, водночас не уточнивши, про які саме пропозиції йдеться.
Нагадаємо, заяву про бажання глави держави замінити Венедіктову Матіосом зробив нардеп з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він також додав, що на місце очільника Антикорупційної прокуратури у Президента мають намір просувати нардепа Андрій Костіна.