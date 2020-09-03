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Матиос прокомментировал заявления о возможном назначении его Генпрокурором: резиновые утки

Киев • УНН

 • 15683 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Адвокат, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос отреагировал на заявления о якобы желании Офиса Президента назначить его на должность Генерального прокурора, которую сейчас занимает Ирина Венедиктова, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Матиоса.

Матиос прокомментировал заявления о возможном назначении его Генпрокурором: резиновые утки

"Резиновые утки!)

Слышал об этой, вроде бы хитрой, "политтехнологической утке". Знаю, откуда она взлетела и с чьей помощью.

Точно знаю - или ее кто-то из охотников собьет на закуску, или она где-то в камышах другой лужи сядет.

А возможно, утка вообще резиновая! По имени Додик!;))" - написал Матиос.

Он добавил, что предложений занять должность Генпрокурора ему не поступало, но были другие предложения.

"Честно! Мне такие предложения точно не поступали...

Были другие! Но посмотрим, как они взлетят!" - написал Матиос, при этом не уточнив, о каких именно предложениях идет речь.

Напомним, заявление о желании Главы государства заменить Венедиктову Матиосом сделал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он также добавил, что на место главы Антикоррупционной прокуратуры у Президента намерены продвигать нардепа Андрея Костина.

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