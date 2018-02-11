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Матіос про вбивство офіцером чоловіка поблизу "Чернігівської": це наслідки війни

Матіос про вбивство офіцером чоловіка поблизу "Чернігівської": це наслідки війни

Київ • УНН

 • 15435 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вбивство офіцером чоловіка у Києві є наслідком війни, адже реабілітацією військових, які повернулись з АТО, ніхто не займається. Про це написав у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“У Києві офіцер безпричинно вбив цивільну людину. Це наслідки війни, до яких сліпа держава”, — написав він.

Матіос зверну увагу на те, що внаслідок бойових дій військові страждають посттравматичним синдромом, але їхньою реабілітацією ніхто не займається.

“Невже наш вічно тимчасовий міністр охорони здоров’я і народні обранці сліпі того, що військові страждають посттравматичним синдромом внаслідок бойових дій? Невже за 4 роки майже війни не можна знайти кошти та розробити програми для реабілітації тих, хто повернувся з АТО? Раніше „страхаючим стимулом“ щось робити для соціального і медичного захисту військових була військова прокуратура. Тепер за законом — ніхто! Реформи”, — підкреслив головний військовий прокурор.

Як нагадав Матіос, згідно з доповіді військового прокурора Київського гарнізону, 10 лютого, у Києві близько 13 години поблизу станції метро “Чернігівська” на автобусній зупинці молодший лейтенант (контрактник в/ч з місцем постійної дислокації — Біла Церква) ударом ножем у область серця вбив чоловіка.

Офіцера затримали, йому оголосили підозру про умисне вбивство. Зовсім недавно офіцер з частиною повернувся з АТО.

Конфлікт виник під час очікування у черзі на маршрутку. Офіцер пішов у найближчий магазин, купив ножа, повернувся і вбив людину, яка зробила йому зауваження.

Нагадаємо, патрульні затримали чоловіка причетного до вбивства неподалік метро “Чернігівська”.

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