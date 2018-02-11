Матіос про вбивство офіцером чоловіка поблизу "Чернігівської": це наслідки війни

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вбивство офіцером чоловіка у Києві є наслідком війни, адже реабілітацією військових, які повернулись з АТО, ніхто не займається. Про це написав у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.