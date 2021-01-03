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Матіос: право на війні повинно бути у погонах і в формі, а не в “туфельках”

Київ • УНН

 • 43664 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Розслідувати військові злочини, зокрема на Сході України, повинні люди у формі, а не у “туфельках...”. Таку думку висловив колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в інтерв’ю Анастасії Дайнод на телеканалі ZIK, передає УНН.

Матіос: право на війні повинно бути у погонах і в формі, а не в “туфельках”

“Пан Рябошапка, який зараз сидить в Брюселі біля спідниці власної дружини, і пан Богдан, який мене любив-не любив, а не любив державу, бо я не є уособленням держави — я той, хто служить для держави, вони прийняли рішення і ліквідували Військову прокуратуру. Хоча, у нас війна не закінчилась, військових як було майже 500 тисяч — вони так і залишились, військові злочини як вчинялись так вчиняються, документування наслідків війни і всього, що відбувається на сході, повинні робити люди в погонах, тому що право на війні повинно бути у погонах і в формі. А цивільний у туфельках з папочкою в окоп не піде”, — сказав Матіос.

Він уточнив, що під останніми мав на увазі звичайних прокурорів та співробітників ДБР, які є “цивільними людьми”.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 19 вересня 2019 року, ухвалила закон авторства президента Володимира Зеленського про реформу прокуратури. Закон передбачав ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора. 

Своєю чергою тодішній Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що після ухвалення закону про реформу прокуратури відбудеться перехід військової прокуратури у систему Генеральної прокуратури, і буде створена спеціалізована прокуратура, яка функціонує на сьогоднішній день. 

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