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Матіос: перед підривом Шаповала терористи планували вбити Аброськіна (доповнено)

Матіос: перед підривом Шаповала терористи планували вбити Аброськіна (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Перед вбивством полковника Головного управління розвідки Максима Шаповала терористи планували вбивство першого заступника голови Національної поліції України Вячеслава Аброськіна. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

"Суб'єктами, які ми встановили, замаху і вбивства полковника Шаповала, це Головне управління розвідки, суб’єктами інтересу спецслужб країни-сусіда, а також центру управління спеціальних операцій "ДНР" і "ЛНР" було 1600 правоохоронців і державних діячів України, в тому числі вище керівництво держави", - сказав А.Матіос.

За його словами, "ДНР" і "ЛНР" могли відслідковувати в режимі реального часу місце перебування і пересування такої значної кількості людей.

"Суб'єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути, його спасло боже провидіння і відрядження за кордон, нинішній перший заступник голови НПУ Аброськін. Він пройшов за міліметр від вибуху. Група працювала як по ньому, так і по Шаповалу", - сказав А.Матіос.

За словами А.Матіоса, у слідства є повна картина того, що відбувалося.

Як повідомляв УНН, співробітник ГУР МО України Максим Шаповал загинув унаслідок терористичного акту 27 червня цього року у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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