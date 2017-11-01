Матіос: перед підривом Шаповала терористи планували вбити Аброськіна (доповнено)

"Суб'єктами, які ми встановили, замаху і вбивства полковника Шаповала, це Головне управління розвідки, суб’єктами інтересу спецслужб країни-сусіда, а також центру управління спеціальних операцій "ДНР" і "ЛНР" було 1600 правоохоронців і державних діячів України, в тому числі вище керівництво держави", - сказав А.Матіос.

За його словами, "ДНР" і "ЛНР" могли відслідковувати в режимі реального часу місце перебування і пересування такої значної кількості людей.

"Суб'єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути, його спасло боже провидіння і відрядження за кордон, нинішній перший заступник голови НПУ Аброськін. Він пройшов за міліметр від вибуху. Група працювала як по ньому, так і по Шаповалу", - сказав А.Матіос.

За словами А.Матіоса, у слідства є повна картина того, що відбувалося.

Як повідомляв УНН, співробітник ГУР МО України Максим Шаповал загинув унаслідок терористичного акту 27 червня цього року у Києві.