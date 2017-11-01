Матиос: перед подрывом Шаповала террористы планировали убить Аброськина (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Перед убийством полковника Главного управления разведки Максима Шаповала террористы планировали убийство первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Субъектами, которые мы установили, покушения и убийства полковника Шаповала, это Главное управление разведки, субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также центра управления специальных операций "ДНР" и "ЛНР" было 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, в том числе высшее руководство государства", - сказал А.Матиос.
По его словам, "ДНР" и "ЛНР" могли отслеживать в режиме реального времени место пребывания и передвижения такого количества людей.
"Субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть, его спасло божье провидение и командировка за границу, нынешний первый заместитель председателя НПУ Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу", - сказал А .Матиос.
По словам А.Матиоса, у следствия есть полная картина происходящего.
Как сообщал УНН, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня этого года в Киеве.