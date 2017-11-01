Матиос: перед подрывом Шаповала террористы планировали убить Аброськина (дополнено)

"Субъектами, которые мы установили, покушения и убийства полковника Шаповала, это Главное управление разведки, субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также центра управления специальных операций "ДНР" и "ЛНР" было 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, в том числе высшее руководство государства", - сказал А.Матиос.

По его словам, "ДНР" и "ЛНР" могли отслеживать в режиме реального времени место пребывания и передвижения такого количества людей.

"Субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть, его спасло божье провидение и командировка за границу, нынешний первый заместитель председателя НПУ Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу", - сказал А .Матиос.

По словам А.Матиоса, у следствия есть полная картина происходящего.

Как сообщал УНН, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня этого года в Киеве.