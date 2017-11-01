Матиос: перед подрывом Шаповала террористы планировали убить Аброськина (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24665 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87989 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144841 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110845 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103032 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106622 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103238 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150859 просмотра

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Матиос: перед подрывом Шаповала террористы планировали убить Аброськина (дополнено)

Матиос: перед подрывом Шаповала террористы планировали убить Аброськина (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 11085 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Перед убийством полковника Главного управления разведки Максима Шаповала террористы планировали убийство первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Субъектами, которые мы установили, покушения и убийства полковника Шаповала, это Главное управление разведки, субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также центра управления специальных операций "ДНР" и "ЛНР" было 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, в том числе высшее руководство государства", - сказал А.Матиос.

По его словам, "ДНР" и "ЛНР" могли отслеживать в режиме реального времени место пребывания и передвижения такого количества людей.

"Субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть, его спасло божье провидение и командировка за границу, нынешний первый заместитель председателя НПУ Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу", - сказал А .Матиос.

По словам А.Матиоса, у следствия есть полная картина происходящего.

Как сообщал УНН, сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал погиб в результате террористического акта 27 июня этого года в Киеве.

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