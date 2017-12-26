Мати з двома дітьми на Волині отруїлись газом
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 26 грудня. УНН. В одному з сіл Волині сім’я отруїлась через витік природного газу. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги.
Медиків рідні викликали через погіршення самопочуття п’ятирічної дівчинки. Коли “швидка” прибула, одна дитина знаходилася без свідомості, а інші члени сім’ї почували себе погано.
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Родину вивели з будівлі, після чого провітрила оселю. Потерпілих відправили до лікарні для обстеження.
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Причиною отруєння стала несправна побутова газова плита на кухні. Полум’я згасло, а газ продовжував виходити, ним і надихалася родина.