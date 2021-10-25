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Мати ув’язненого в Росії кримчанина Абдуллаєва повідомила, що його знову відправили до ШІЗО

Київ • УНН

 • 23314 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Співробітники Федеральної служби виконання покарань Росії знову відправили до штрафного ізолятора фігуранта кримської “справи Хізб ут-Тахрір”, кримчанина Теймура Абдуллаєва, який утримується в російській колонії в Башкортостані. Про це 24 жовтня повідомила його мати Діляра Абдуллаєва на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Мати ув’язненого в Росії кримчанина Абдуллаєва повідомила, що його знову відправили до ШІЗО

Цитата

За її словами, Теймура тримають в штрафному ізоляторі вже третю добу після того, як він вийшов звідти рівно тиждень тому. Вона підкреслила, що, з урахуванням терміну, коли засудженого тримали в особливо суворих умовах, він провів у карцері понад півтора року, в тому числі близько двох місяців — під спеціальними умовами утримання.

“Чи варто нагадувати, що таке підвал, тобто штрафний ізолятор, якщо відомо, що СУУ (спеціальні умови утримання — ред.) — це одна з форм психологічного та режимного впливу на ув’язненого, це „тортури безсонням“, де в камері на 12 спальних місць завжди 50 чоловік, а спати можна тільки в години відбою, не потрібно бути Ейнштейном, щоб порахувати, по скільки хвилин вони сплять на добу і чи сплять взагалі?” — написала Абдуллаєва.

Контекст

27 вересня повідомлялося, що Теймура Абдуллаєва втретє за місяць відправили до штрафного ізолятора в російській виправній колонії № 2 в Салаваті.

Теймур Абдуллаєв утримувався в штрафному ізоляторі понад рік за нібито “систематичне порушення режиму утримання”, як заявляли в адміністрації колонії. На початку червня 2021 року його все ж випустили з ШІЗО завдяки зусиллям його адвокатів та родичів.

16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

Доповнення

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки і затримання, у тому числі в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу.

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