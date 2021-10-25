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Мать заключенного в России крымчанина Абдуллаева сообщила, что его снова отправили в ШИЗО

Киев • УНН

 • 23314 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России снова отправили в штрафной изолятор фигуранта крымского "дела Хизб ут-Тахрир", крымчанина Теймура Абдуллаева, который содержится в российской колонии в Башкортостане. Об этом 24 октября сообщила его мать Диляра Абдуллаева на своей странице в Facebook, передает УНН.

Мать заключенного в России крымчанина Абдуллаева сообщила, что его снова отправили в ШИЗО

Цитата

По ее словам, Теймура держат в штрафном изоляторе уже третьи сутки после того, как он вышел оттуда ровно неделю назад. Она подчеркнула, что, с учетом срока, когда осужденного держали в особо суровых условиях, он провел в карцере более полутора лет, в том числе около двух месяцев — под специальными условиями содержания.

“Стоит ли напоминать, что такое подвал, то есть штрафной изолятор, если известно, что СУС (специальные условия содержания — ред.) — это одна из форм психологического и режимного воздействия на заключенного, это „пытки бессонницей“, где в камере на 12 мест всегда 50 человек, а спать можно только в часы отбоя, не нужно быть Эйнштейном, чтобы посчитать, во сколько минут они спят в сутки и спят вообще?” — написала Абдуллаева.

Контекст

27 сентября сообщалось, что Теймура Абдуллаева третий раз за месяц отправили в штрафной изолятор в российской исправительной колонии № 2 в Салавате.

Теймур Абдуллаев содержался в штрафном изоляторе более года за якобы “систематическое нарушение режима содержания”, как заявляли в администрации колонии. В начале июня 2021 его все же выпустили из ШИЗО благодаря усилиям его адвокатов и родственников.

16 марта Офис генерального прокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора через содержание Абдуллаева в штрафном изоляторе.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” в июне 2019 года. Позже Верховный суд России изменил приговор крымчанам.

Дополнение

После российской оккупации Крыма весной 2014 году на полуострове регулярно происходят обыски и задержания, в том числе у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа.

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