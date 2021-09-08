Запроторили у підвал з високою вологістю та антисанітарією: кримчанина Абдуллаєва кинули у штрафний ізолятор

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кримський татарин Теймур Абдуллаєв, незаконно засуджений країною-агресором РФ, знову безпідставно поміщений в штрафний ізолятор. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

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“Адміністрація „ФКУ ИК-2 УФСИН по республіці Башкортостан“ запроторила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією. Стан здоров’я Теймура не дозволяє перебувати в таких умовах, адже він нещодавно перехворів на COVID-19, який спричинив ускладнення роботи серцево-судинної системи та нирок. На цьому фоні почастішали гіпертонічні кризи”, — заявила Денісова.

Деталі

Вона відзначила, що такі дії прирівнюються до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод — права на життя та отримання медичної допомоги.

“Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити”, — додала Денісова.

Доповнення

Нагадаємо, кримського татарина Абдуллаєва з температурою помістили у ШІЗО в Росії.

Як повідомляв УНН, за інформацією Омбудсмена, “друга сімферопольська група” та “третя бахчисарайська група” у справі “Хізб ут-Тахрір” переміщуються із СІЗО до контрольованих Росією правоохоронних органів з грубим порушенням їх прав.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки і затримання, у тому числі в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу.

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