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Мати полоненого моряка: Росія вважає наших синів терористами

Мати полоненого моряка: Росія вважає наших синів терористами

Київ • УНН

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 22 травня. УНН. Мати одного з військовополонених українських моряків Владислава Костишина Людмила розповіла, що в Росії їх вважають терористами і загарбниками. Жінка закликала всіх допомогти донести до влади РФ, що моряки є військовополоненими. Про це вона сказала в ексклюзивному коментарі УНН.

"Я від імені всіх мам звертаюся до вас, щоб їх підтримати, щоб донести Росії, що наші хлопці є військовополоненими і допомогти повернути їх додому", - сказала Людмила Костишина.

Вона зазначила, що полоненим морякам не надається медична допомога.

"Уже півроку наші хлопці сидять там, вони молоді, а їх дні таким чином йдуть ... Росія називає їх терористами-загарбниками, в той час як вся світова спільнота вважає їх військовополоненими. І самі вони на кожному суді кажуть, що вони військовополонені", - додала вона.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам. В ЄС відреагували, заявивши про очікування від Росії негайного і безумовного звільнення українських моряків.

Як повідомляв УНН, в середині квітня Україна подала в Міжнародний трибунал з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов'язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

Рішення міжнародного трибуналу по українським морякам очікується 25 травня .

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