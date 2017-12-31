Мати харківського терориста: напад був спланований заздалегідь, а вибухівка - несправжньою
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Мати харківського терориста Володимира Безуха характеризує свого сина як психічно хвору людину, а його вчинок із захопленням заручників пов'язує із намаганням пригорнути до себе увагу. Про це жінка розповіла у перерві судового засідання харківського суду, який обирає Безуху запобіжний захід, передає кореспондент УНН.
“Він хотів привернути до себе увагу — він обрав найбільш людну точку. Грабіжник не міг би обрати саму людну точку... Він чекав поки зберуться журналісти, випустив дітей, залишив для своєї безпеки чотирьох осіб. Мета його така — він закінчив всього 4 класи. Розумово він розвинутий. Але він псих, страшний псих... Він стояв на обліку. Він хотів з дитинства стати лідером. Себе вважав, що він екстрасенс, балотувався у мери”, — сказала мати Безуха.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківський терорист про напад на пошту: це сталось спонтанно
За її словами, напад він планував заздалегідь, але ніякої вибухівки у її сина при захопленні пошти не було — був муляж.
Повідомлення про те, що у відділення “Укрпошти”, розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14.40.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківський терорист балотувався у мери, а ще "пророкував" майбутнє
Спочатку із захопленої “Укрпошти” у Харкові визволили 5 заручників, серед них — двоє дітей, потім ще 4. Злочинця затримано. Постраждалих немає.