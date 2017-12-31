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Мать харьковского террориста: нападение было спланировано заранее, а взрывчатка - муляжом

Киев • УНН

 • 18759 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Мать харьковского террориста Владимира Безуха характеризует своего сына как психически больного человека, а его поступок с захватом заложников связывает с попыткой привлечь к себе внимание. Об этом женщина рассказала в перерыве судебного заседания харьковского суда, который выбирает Безуху меру пресечения, передает корреспондент УНН.

Мать харьковского террориста: нападение было спланировано заранее, а взрывчатка - муляжом

"Он хотел привлечь к себе внимание - он выбрал наиболее оживленную точку. Грабитель не мог бы выбрать самую оживленную точку ... Он ждал пока соберутся журналисты, выпустил детей, оставил для своей безопасности четырех человек. Цель его такова - он закончил всего 4 класса. Умственно он развит. Но он псих, страшный псих ... Он стоял на учете. Он хотел с детства стать лидером. Считал, что он экстрасенс, баллотировался в мэры", - сказала мать Безуха.

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По ее словам, нападение он планировал заранее, но никакой взрывчатки у ее сына при захвате не было - был муляж.

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14.40.

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Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили 5 заложников, среди них - двое детей, затем еще 4. Преступник задержан. Пострадавших нет.

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