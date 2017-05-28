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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29214 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Мати глави Uber загинула під час катастрофи човна

Київ • УНН

 • 10097 перегляди

Мати гендиректора компанії Uber, Тревіса Каланіка, Бонні загинула в результаті аварії човна в американському штаті Каліфорнія, передає УНН з посиланням ная The Associated Press.

Мати глави Uber загинула під час катастрофи човна

Повідомляється, що Бонні Каланік і її чоловік Дональд Каланік розбилися об скелю під час човнової прогулянки по водосховищу Пайн Флет Лейк.

Зазначається, що Дональд Каланік знаходиться в критичному стані.

Нагадаємо, в Сантьяго госпіталізували вдову диктатора Аугусто Піночета 94-річну Лусію Іріарт Родрігес.

 

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