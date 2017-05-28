Мати глави Uber загинула під час катастрофи човна

Повідомляється, що Бонні Каланік і її чоловік Дональд Каланік розбилися об скелю під час човнової прогулянки по водосховищу Пайн Флет Лейк.

Зазначається, що Дональд Каланік знаходиться в критичному стані.

Нагадаємо, в Сантьяго госпіталізували вдову диктатора Аугусто Піночета 94-річну Лусію Іріарт Родрігес.