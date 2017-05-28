Мать главы Uber погибла при крушении лодки

Сообщается, что Бонне Каланик и ее муж Дональд Каланик разбились о скалу во время лодочной прогулки по водохранилищу Пайн Флэт Лейк.

Отмечается, что Дональд Каланик находится в критическом состоянии.

Напомним, в Сантьяго госпитализировали вдову диктатора Аугусто Пиночета 94-летнюю Лусию Ириарт Родригес.