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Матеріали Держфінмоніторингу про заблоковані активи чиновників часів В.Януковича не є доказами у провадженні – Є.Єнін

Матеріали Держфінмоніторингу про заблоковані активи чиновників часів В.Януковича не є доказами у провадженні – Є.Єнін

Київ • УНН

 • 6926 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Матеріали Держфінмоніторингу про заблоковані кошти колишніх високо посадовців не є доказами у кримінальному провадженні. Про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

"Матеріали Держфінмоніторингу не є доказами у кримінальному провадженні і лише слугують для прокурорів чи слідчих певним орієнтиром для побудови версій та напрямку здійснення розслідування",- сказав Є.Єнін.

Він зазначив, що часто такі матеріали допомагають слідству зрозуміти функціонування злочинних схем і відіграють важливу роль під час розслідувань злочинів команди В.Януковича.

За даними Є.Єніна, наразі ГПУ розглядає кримінальне провадження в рамках якого заарештовані на території України 1,5 млрд дол. команди Януковича як одне із ключових і перебуває в топ-пріорітетах відомства.

Як повідомляв раніше УНН, у різних країнах світу заблоковано активи колишніх високопосадовців обсягом 107,19 млн дол., 15,87 млн євро та 135,01 швейцарських франків.

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