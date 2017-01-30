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Материалы Госфинмониторинга о заблокированных активах чиновников времен В.Януковича не являются доказательствами в производстве - Е.Енин

Киев • УНН

 • 6925 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Материалы Госфинмониторинга о заблокированных средствах бывших высокопоставленных должностных лиц не являются доказательствами в уголовном производстве. Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Материалы Госфинмониторинга не являются доказательствами в уголовном производстве и лишь служат для прокуроров или следователей определенным ориентиром для построения версий и направления осуществления расследования", - сказал Е.Енин.

Он отметил, что часто такие материалы помогают следствию понять функционирование преступных схем и играют важную роль во время расследований преступлений команды В.Януковича.

По данным Е.Енина, пока ГПУ рассматривает уголовное производство в рамках которого арестованы на территории Украины 1,5 млрд долл. команды В.Януковича как одно из ключевых и находится в топ-приоритетах ведомства.

Как сообщал ранее УНН, в разных странах мира заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц объемом 107,19 млн долл., 15,87 млн евро та 135,01 швейцарских франков.

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