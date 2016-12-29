Матері та доньці на Одещині відрізали голову
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Подвійне вбивство сталося сьогодні в Овідіополі Одеської області. В одному з будинків було знайдено два жіночих трупи з відрізаними головами - матері та її неповнолітньої дочки. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП в Одеській області.
Вбивця підпалив будинок, щоб приховати злочин, але вогонь помітили сусіди, які викликали пожежників. Погасивши пожежу, співробітники ДСНС виявили тіла.
Співробітники карного розшуку спробували затримати зловмисника за місцем проживання, але чоловік втік на власній машині. При цьому він ледь не збив поліцейських.
Наразі на місце злочину приїхали бійці Нацгвардїї, поліцейські, які оточили зловмисника. Мотив злочину поки невідомий, на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.