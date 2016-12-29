Матери и дочери в Одесской области отрезали голову
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Двойное убийство произошло сегодня в Овидиополе Одесской области. В одном из домов было найдено два женских трупа с отрезанными головами - матери и ее несовершеннолетней дочери. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП в Одесской области.
Убийца поджег дом, чтобы скрыть преступление, но огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных. Погасив пожар, сотрудники ГосЧС обнаружили тела.
Сотрудники уголовного розыска попытались задержать злоумышленника по месту жительства, но мужчина скрылся на своей машине. При этом он едва не сбил полицейских.
Сейчас на место преступления приехали бойцы Нацгвардии, полицейские, окружившие злоумышленника. Мотив преступления пока неизвестен, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.