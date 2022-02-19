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Матчі збірної України в Лізі націй прийматиме Львів

Матчі збірної України в Лізі націй прийматиме Львів

Київ • УНН

 • 15676 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй-2022/2023 проти команд Вірменії та Ірландії. Про це йдеться на сайті УАФ, передає УНН.

Деталі

Місцем проведення матчів проти національних команд Вірменії та Ірландії призначено "Арену Львів". Дане рішення було прийнято з урахуванням пропозицій тренерського штабу Олександра Петракова.

Варто відзначити, що баталія із вірменами відбудеться 11 червня, а гра проти ірландців – 14 червня.

Доповнення

Перший тур за участі збірної України в Лізі націй відбудеться 4-го червня проти Ірландії на арені "Авіва" в Дубліні.

Українські Національні Новини

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