Матчи сборной Украины в Лиге наций будет принимать Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение относительно места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций-2022/2023 против команд Армении и Ирландии. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.
Детали
Местом проведения матчей против национальных команд Армении и Ирландии назначено "Арену Львов". Данное решение было принято с учетом предложений тренерского штаба Александра Петракова.
Стоит отметить, что баталия с армянами состоится 11 июня, а игра против ирландцев - 14 июня.
Дополнение
Первый тур с участием сборной Украины в Лиге наций состоится 4-го июня против Ирландии на стадионе "Авива" в Дублине.