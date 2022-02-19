Матчи сборной Украины в Лиге наций будет принимать Львов

Детали

Местом проведения матчей против национальных команд Армении и Ирландии назначено "Арену Львов". Данное решение было принято с учетом предложений тренерского штаба Александра Петракова.

Стоит отметить, что баталия с армянами состоится 11 июня, а игра против ирландцев - 14 июня.

Дополнение

Первый тур с участием сборной Украины в Лиге наций состоится 4-го июня против Ирландии на стадионе "Авива" в Дублине.