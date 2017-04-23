Матчі Другої ліги ЧУ України з футболу відбудуться наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Матчі у рамках 27-го туру Другої ліги Чемпіонату України з футболу відбудуться 29 квітня. Інформує УНН-Центр із посиланням на ФФУ.
Так, 29 квітня відбудуться такі матчі: “Іллічівець-2” (Маріуполь) — “Балкани” (с.Зоря); “Металург” (Запоріжжя) — “Енергія” (Нова Каховка); “Реал” (Одеса) — “Нікополь-НПГУ” (Нікополь); “Тепловик” (Івано-Франківськ) — “Кремінь” (Кременчук); “Арсенал-Київщина” (Біла Церква) — “Жемчужина” (Одеса); “Інгулець-2” (Петрове) — “Кристал” (Херсон); “Нива-В” (Вінниця) — “Мир” (Горностаївка); “Рух” (Винники) — “Поділля” (Хмельницький).
Як повідомляв УНН, полтавська “Ворскла” зазнала поразки у матчі проти футбольного клубу “Дніпро”.