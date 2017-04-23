Матчи Второй лиги ЧУ Украины по футболу состоятся на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Матчи в рамках 27-го тура Второй лиги Чемпионата Украины по футболу состоятся 29 апреля. Информирует УНН-Центр со ссылкой на ФФУ.
Так, 29 апреля состоятся следующие матчи: “Ильичевец-2” (Мариуполь) — “Балканы” (с.Зоря) “Металлург” (Запорожье) — “Энергия” (Новая Каховка); “Реал” (Одесса) — “Никополь-НПГУ” (Никополь) “Тепловик” (Ивано-Франковск) — “Кремень” (Кременчуг) “Арсенал-Киевщина” (Белая Церковь) — “Жемчужина” (Одесса); “Ингулец-2” (Петрово) — “Кристалл” (Херсон) “Нива-В” (Винница) — “Мир” (Горностаевка) “Движение” (Винники) — “Подолье” (Хмельницкий).
Как сообщал УНН, полтавская “Ворскла” потерпела поражение в матче против футбольного клуба “Днепр”.