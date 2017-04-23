Матчи Второй лиги ЧУ Украины по футболу состоятся на следующей неделе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24587 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87927 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144810 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113848 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110841 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103029 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106620 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103236 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150846 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Матчи Второй лиги ЧУ Украины по футболу состоятся на следующей неделе

Матчи Второй лиги ЧУ Украины по футболу состоятся на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 10578 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Матчи в рамках 27-го тура Второй лиги Чемпионата Украины по футболу состоятся 29 апреля. Информирует УНН-Центр со ссылкой на ФФУ.

Так, 29 апреля состоятся следующие матчи: “Ильичевец-2” (Мариуполь) — “Балканы” (с.Зоря) “Металлург” (Запорожье) — “Энергия” (Новая Каховка); “Реал” (Одесса) — “Никополь-НПГУ” (Никополь) “Тепловик” (Ивано-Франковск) — “Кремень” (Кременчуг) “Арсенал-Киевщина” (Белая Церковь) — “Жемчужина” (Одесса); “Ингулец-2” (Петрово) — “Кристалл” (Херсон) “Нива-В” (Винница) — “Мир” (Горностаевка) “Движение” (Винники) — “Подолье” (Хмельницкий).

Как сообщал УНН, полтавская “Ворскла” потерпела поражение в матче против футбольного клуба “Днепр”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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