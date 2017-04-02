Матчі 1/2 фіналу Суперліги стартують 5 квітня

Так, серії 1/2 фіналу до трьох перемог стартують 5 квітня.

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Матчі "Будівельник" (Київ) – "Черкаські Мавпи" відбудуться - 10, 12, 18 та (при необхідності) 20 і 24 квітня; матчі "Хімік" (Южне) – "Дніпро" - 5, 7, 10 та (при необхідності) 12 і 15 квітня.

Нагадаємо, що за боротьбу за медалі продовжують баскетбольні команди: "Хімік", "Будівельник", "Черкаські Мавпи" та "Дніпро".