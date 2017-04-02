Матчи 1/2 финала Суперлиги стартуют 5 апреля

Так, серии 1/2 финала до трех побед стартуют 5 апреля.

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Матчи "Будивельник" (Киев) - "Черкасские Обезьяны" состоятся - 10, 12, 18 и (при необходимости) 20 и 24 апреля; матче "Химик" (Южный) - "Днепр" - 5, 7, 10 и (при необходимости) 12 и 15 апреля.

Напомним, что за борьбу за медали продолжают баскетбольные команды: "Химик", "Будивельник", "Черкасские Обезьяны" и "Днепр".